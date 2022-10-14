Nevşehir’de“Güvenli Okul-Güvenli Gelecek’’ projesi çerçevesinde öğrencilere trafik eğitim verildi

Nevşehir’de“Güvenli Okul-Güvenli Gelecek’’ projesi çerçevesinde öğrencilere trafik eğitim verildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kavak Beldesi 15 Temmuz Şehitleri İmam hatip ortaokulunda ki öğrencilere “Güvenli Okul - Güvenli Gelecek’’ projesi çerçevesinde ‘’Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi’’ eğitimi verildi.

Eğitimde genel trafik kuralları, trafiğin tanımı ve insan hayatındaki önemi, karşıdan karşıya geçme kuralları, yayaların hareket tarzı, okul taşıtlarında hareket tarzı, inme ve binme kuralları ile ilgili olarak öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi verilerek boyama kitabı ve jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.