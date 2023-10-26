Nevşehir’de öğrenci servis şoförleri, düzenledikleri konvoyla İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etti.

Şehitler Parkı’nda toplanan öğrenci servis şoförleri, Gazze’de hayatını kaybedenler için dua ederek, gıyabi cenaze namazı kıldı. İsrail’i protesto gösterisine servis şoförlerinin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Düzgün de katıldı. Şehitler Parkı’nda kılınan gıyabi cenaze namazının ardından yaklaşık 200 aracın katıldığı konvoy oluşturuldu. Konvoy turu Nevşehir Valiliği önünde sona erdi.