Nevşehir ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Nevşehir ve çevresi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Nevşehir’in batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklenildiği belirtilerek, "Perşembe günü rüzgârın Nevşehir’in batı kesimlerinde güney ve güney batı yönlerinden kuvvetli esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekir" denildi.