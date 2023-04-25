Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yaz aylarında Kahveci Dağı zirvesindeki Kent Ormanı’nın yenilenerek mesire alanı ve park olarak hizmete açılacağını müjdeledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Kahveci Dağı zirvesindeki Kent Ormanı ve turizme açılacak olan Meryem Ana Kilisesi etrafındaki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Savran, çalışmalarda görevli belediye personellerine kolaylıklar diledi. Vatandaşın hayatına ulaşım, kültür ve spor gibi pek çok alanda sunduğu hizmetler ile değer katan Nevşehir Belediyesi’nin, şehirde yaşayan insanların sosyal yaşamına da katkıda bulunacak alanlar da oluşturduğunu ifade eden Savran, bu çerçevede Kahveci Dağı’nda bulunan Nevşehir Kent Ormanı’nı yeniden Nevşehirlilerin hizmetine sunmak için bir süre önce çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Savran, burada çekindiği bir fotoğrafı, “Gökyüzüyle komşu, bulutlarla arkadaş. Şehrin en yüksek noktası, Kahveci Dağı Kent Ormanı. Mesire alanları,şehrin en büyük çocuk oyun alanı, kafeterya, restoran, spor kompleksi, karavan kamp alanı. Bu yaz hep beraber piknik yapalım mı?” notuyla paylaştı.