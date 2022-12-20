Nevşehir’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi. Yüksek kesimlerde ekipler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi. Yüksek kesimlerde ekipler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir İl Özel İdare ekipleri, Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı ve Mazı köyü arasındaki köy yolunda meydana gelen tipi ve buzlanma nedeniyle karayolunu açık tutmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ayvalı ve Mazı köyüne sabah saatlerinde yağan kar yağışı sonrasında hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle buzlanma meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri buzlanma olan bölgelerde trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Merkez ilçeye bağlı Çardak köyü ve Kavak Kasabası yolunda da aşırı buzlanma nedeniyle ekipler tuzlama çalışması yapıyor.