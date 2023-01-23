Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlananları tespit etmek için havadan denetim yaptı.

Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlananları tespit etmek için havadan denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatı türlerini korumak için yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmalarında teknolojiden faydalanıyor. Bu çerçevede, Nevşehir Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Kızılırmak Nehri üzerinde kaçak avcılığa yönelik dron ile denetim gerçekleştirdi. Gelen ihbarları değerlendiren DKMP ekipleri, dron ile kaçak av takibine başladı. Jandarma ekiplerinin de desteği ile yaban hayatın korunması adına dron ile tespit edilen şahıslara cezai işlem uygulandı.

DKMP ekiplerince hafta sonu Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde ve Merkez’e bağlı Sulusaray beldesinde dron yardımıyla kaçak av takibi yapıldı. Nevşehir DKMP’den yapılan açıklamada, "İl Şube Müdürlüğümüzce av koruma ve kontrollerimiz aralıksız dron destekli olarak devam etmektedir. Kurallara uyan belgeli avcılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.