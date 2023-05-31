Nevşehir’de düzenlenen operasyonda Helenistik Dönem’e ait 8 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Helenistik Dönem’e (M.Ö. 330-30) ait 2 adet 2.5 cm çapında insan figürlü, 2 adet 2.5 cm çapında at figürlü, 2 adet 4 cm çapında insan figürlü, 1 adet 8.6 cm çapında insan figürlü, 1 adet 29 cm uzunluğunda üzerinde insan ve at figürü olan 8 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklandı.