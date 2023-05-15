15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası dolayısıyla Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, dereceye giren sporcularla bir araya geldi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’i, çeşitli branşlarda dereceye giren sporcuları ve hocaları makamında kabul etti. Vali Becel, atletizm, su topu, okçuluk, judo, halter ve güreş gibi çeşitli branşlarda dereceye giren sporcuları ve hocalarını tebrik ederek, günlerini kutladı ve başarılar diledi.