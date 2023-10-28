Nevşehir’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında gazeteciler, ‘Cumhuriyet Nöbeti’nde bir araya geldi.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa organize edilen kampta bir araya gelen gazeteciler Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını bir arada kutladı. Nevşehir’de görev yapan gazeteciler, merkeze bağlı Göreme beldesinde bulunan kamp alanında gün batımı ile başlayan Cumhuriyet Nöbeti’ni gün doğumuna kadar sürdürecek.

Program hakkında açıklama yapan Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Ekici, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını bugün kamp yaparak kutluyoruz. Nevşehir’de görev yapan gazeteciler olarak bir aradayız. Türkiye’nin en önemli coğrafyalarından birisi olan Kapadokya bölgesinde kurduğumuz çadırlarla kamp bölgesinde Cumhuriyet nöbeti tutuyoruz. Gün batımı ile başlayan nöbetimiz, gün doğumuna kadar devam edecek. Cumhuriyetin bir ferdi olarak burada nöbetteyiz. Cumhuriyetin ilelebet yaşaması için yerel basın olarak mücadelemizi her platformda devem ettireceğiz. Milli Mücadele’nin başlangıcında da yerel basın vardı. Milli Mücadele yerel basın ile başladı. Milli Mücadele ile bu gün Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Nöbete katılan Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de, "Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına ilimizde birçok etkinlik yapılıyor. Bu etkinliği Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte yapıyoruz. Bu nedenle Cumhuriyet’in 100. yılında bu nöbete eşlik etmekten de mutluluk duyuyorum" dedi.