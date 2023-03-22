Kozaklı Halk Eğitim Merkezi tarafından açılacak olan "Cenaze Hizmetleri Kursunda" kadın genç gassal adaylarına eğitim verilecek.

Kozaklı Halk Eğitim Merkezi, "Cenaze Hizmetleri Kursu" açmak için çalışma başlattı. Açılacak olan kursta cenazeyi kefenleme, yıkama, gömme gibi ölüm öncesi ve ölüm sonrasında nelerin yapılabileceğine ilişkin birçok önemli konu işlenecek. Kursta verilen eğitimlerle özellikle kırsal bölgelerde yaygın olan cenaze yıkama ve kefenleme esnasında yapılan yanlış uygulamaların da engellenmesi hedefleniyor.

İlçe merkezi genelinde ve köylerden kadın kursiyerlerden gelen yoğun talep üzerine kursu açma gereği duyduklarını söyleyen Kozaklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Osman Kabukçuoğlu ise, "Kursiyerlere öncelikle vefat eden anne, baba, kardeş gibi yakınlarını usulüne uygun şekilde yıkayıp kefenlemeleri gerektiği anlatılacak. Bunun yanı sıra dinin gerektirdiği tüm şartlar, usta öğreticimiz tarafından verilecek. Ölüm öncesi işlemler, ölüm sonrası işlemler, cenaze namazı kılınışı, kimlerin cenaze namazının kılınacağı, cenazenin idari ve hukuki işlemleri gibi birçok konuda bilgi verilecek. Kurslar 32 saat 4 hafta boyunca sürecek. Cenaze yıkama kursunun sonunda, kursiyerlerimize kurs sonunda sertifika vereceğiz" dedi.