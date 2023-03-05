Nevşehir’de fireni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Nevşehir’de fireni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kuşçu’nun kullandığı 68 AAL 821 plakalı kamyonun freni patladı. Kırmızı ışıkta duramayan kamyon bekleyen 6 araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Nevşehir-Kayseri karayolu kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra karayolu tekrar trafiğe açıldı.

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Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.