Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT konusundaki açıklamalarından sonra SGK İl Müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT konusundaki açıklamalarından sonra SGK İl Müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı.

EYT müjdesini öğrenen vatandaşlar eksik primlerini tamamlamak, askerlik ve doğum borçlanması yapmak için SGK İl Müdürlüklerine akın etti. Nevşehir’de de askerlik ve doğum borçlanmaları yapmak isteyen vatandaşlar Nevşehir Sosyal Güvenlik Kurumunda yoğunluk oluşturdu. Nevşehir’de askerlik ve doğum borçlanması yapmak isteyen vatandaşların sayısı bir günde 3 bini geçti. Askerlik borçlanması için SGK İl Müdürlüğüne müracaat eden Erkan Oruç yaptığı açıklamada;" Erken yaşta emeklilik yasasından faydalanıyoruz. Askerlik borçlanmasını yaptırdım. İnşallah emekli olacağım. Tüm halkımızın da başvurmasını temenni ederim" dedi. 2000 yılında işe başladığını ve 6 bin 500 prim günü olduğunu söyleyen Oruç, "Prim biraz eksikti. Eksik olan primi, askerlik borçlandırması yaptık. Yapılandırma sayesinde eksik günüm tamamlanarak emekli olacağım" şeklinde konuştu.

Askerlik borçlanması için müracaat eden Mustafa Körükçü de, “Gerekli evrakları doldurarak müracaat ettim. Yaklaşık 5 ay primim eksik. Bu süreyi askerlik borçlanması yaparak kapatacağım. İnşallah yeni çıkacak EYT yasası ile emekli olurum” ifadelerini kullandı.