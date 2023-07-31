Nevşehir’de 200 gram ekmek 6 lira 50 kuruş oldu.

Fırıncılar ve Unlu Mamuller Perakende Satıcıları Esnaf Odası başkanlığından edinilen bilgiye göre; Nevşehir’de 4 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 6 lira 50 kuruşa yükseldi. Artan maliyetler Nevşehir’de ekmek fiyatlarının da artmasına neden oldu. Fırınlara gönderilen fiyat tarifesinde 200 gram ekmek 6 lira 50 kuruş, 200 gram sade tekli Ramazan pidesi 6 lira 50 kuruş, Çiftli Ramazan pidesi 400 gram 13 lira, 200 gram susamlı simit ekmek 7 lira 50 kuruş, içli pide yaptırma ücreti 2 lira, Nevşehir Simidi 5 lira olarak belirlendi.

Ekmeğin zamlı fiyattan satışına 1 Ağustos Salı günü itibariyle başlanacağı bildirildi.