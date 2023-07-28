Nevşehir’de düğün konvoyunda drift atan ve trafiği tehlikeye sokan araçlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İtfaiye Kavşağı’nda düğün konvoyunu durdurarak trafiği kesip drift atan araç olduğu ihbar edildi. Yapılan ihbarın üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracı aldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ’drift atmak, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanma ve öngörülen sayıda plaka takmamak’ suçundan toplam 30 bin 203 TL trafik idari para cezası uygulandı. Kullanılan araç trafikten men edilirken, araç sürücüsüne ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca konvoyun önünü keserek yolu kapatan araçlara ise, ’saygısızca araç kullanmak, trafik işaret ve levhalarına uymamak ve taşıt yolu üzerinde duraklamak’ ve ’abartı egzozlu araç kullanmak’ suçundan toplam 5 bin 372 TL trafik idari para cezası uygulandı.