Nevşehir’de dikkatsiz davranan sürücüler kazalara neden olurken kaza anları da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

KGYS kameralarının kaydettiği ilk kaza Nevşehir-Ürgüp yolu Balonlu kavşakta meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan yola çıkmaya çalışan ticari taksi kazaya neden oldu. Bir diğer maddi hasarlı kaza ise Niğde Kavşağında meydana geldi. Kazada kontrolsüz şerit değiştiren otomobil yanında seyir eden başka otomobile çarptı.

Meydana gelen kazalarda yaralanan olmazken, kaza anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGSY) kameralarına saniye saniye yansıdı.