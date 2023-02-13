Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde can ve mal kaybına neden olan deprem sonrası Nevşehir’deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşen vatandaşlar, depremde kaybettikleri yakınları için Kur’an okuyarak, dua etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde can ve mal kaybına neden olan deprem sonrası Nevşehir’deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşen vatandaşlar, depremde kaybettikleri yakınları için Kur’an okuyarak, dua etti.

Yüzyılın depremi diye nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar, Nevşehir’deki KYK yurtlarında ağırlanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Nevşehir Yurt Müdürlüğünde kalan depremzedeler, depremde kaybettikleri yakınları için Kur’an okuyarak, dua etti. Yurdun yemekhanesinde bir araya gelen depremzedeler önce Kur’an-ı Kerim okudu. Yapılan toplu duanın ardından yurt müdürlüğü tarafından depremzedelere lokum ve bisküvi dağıtıldı.