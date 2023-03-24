Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Nevşehir’e gelen depremzede kadınlar, hem kendi ihtiyaçları, hem de diğer depremzedeler için örgü örüyor.

Depremin ardından Nevşehir’deki yurtlara yerleştirilen yaklaşık 20 kadın için Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından örgü kurusu düzenlendi. Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen kursa katılan depremzede Nesva Ergür, “Kızım için kazak örüyorum. Allah kimseye bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Buradaki herkese teşekkür ederim” dedi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tan gelen Büşra Kuş da, “Deprem sonrası Nevşehir’de bu pansiyona yerleştik. Boş vakitlerimizi değerlendirmek için örgü getirdiler. Bütün imkanı sağlıyorlar, bu sayede sıkıntımız stresimiz biraz azalıyor” şeklinde konuştu.

Usta öğretici Serap Gönenbaba da, "Deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz için Halk Eğitim Merkezimizin açmış olduğu kurslarda hanımla etkinlik yapıyoruz. Streslerini azaltabilmek için düzenlenen bir program. Şu an 20 kursiyerimiz var. Kendilerine yardımcı oluyoruz. Hayırseverlerden temin ettiğimiz ipleri dağıtıyoruz. Kendileri istediği modeli yapabiliyorlar. Yaptıkları örgüler ile kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar, hediye amaçlı veya satarak bütçelerine katkı sağlıyorlar" şeklinde konuştu.