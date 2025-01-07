Nevşehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 1 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğuna yönelik bilgilere ulaşılan ve Nevşehir’de ikamet ettiği tespit edilen; yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.