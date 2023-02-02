Nevşehir’de kahvehane ve çay ocaklarında satışa sunulan çay zamlandı.

Nevşehir’de kahvehane ve çay ocaklarında satışa sunulan çay zamlandı.

Nevşehir Kahvehaneciler, Lokantacılar ve İnternet Kafeterya işletmecileri Odası Başkanı Necati Daşlıca, son aylarda çay başta olmak üzere hemen hemen bütün girdilere gelen zamların ardından zam talebinde bulunmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti. Yapılan zam ile birlikte kahvehanelerde çay, oralet, tarçın ve elmanın yeni fiyatı 4 lira oldu. Yeni fiyat tarifesine göre salep ve kahve ise 12 TL’den satışa sunulmaya başlandı.

Köy ve kasabalarda bulunan çay ocaklarında ise çay 3,5 TL’den, salep ve kahve ise 12 TL’den satışa sunuluyor.