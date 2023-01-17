Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde, 8 bin 371 araç sürücüsünün kontrolü yapılırken 730 araç sürücüsüne de trafik kanunun değişik maddelerinden ceza uygulandı. Yapılan denetimlerde ayrıca 18 araç trafikten men edildi.