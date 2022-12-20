Nevşehir’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Nevşehir’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

NEVÜ’de ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Grup müsabakaları başladı NEVÜ’de ÜNİLİG Basketbol Bölgesel Grup müsabakaları başladı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde son 1 hafta içerisinde 5 farklı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 2 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 267 adet cinsel içerikli ürün ve 9 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerce yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, şahıslar 1’i ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan tutuklandı.