İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırıların ardından Nevşehir’de bir araya gelen binlerce kişi, Filistin için yürüyerek dua etti. Birçok sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin bir araya gelerek kurduğu Milli İrade Platformu tarafından organize edilen yürüyüş Borsa kavşağın başlayarak Nevşehir Valiliği önünde son buldu.

Nevşehir Milli İrade platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, siyasi parti il başkanları ve yöneticileri, ilçe ve belde belediye başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki hastaneye düzenlediği saldırının ardından yüzlerce kişi hayatını kaybederken Nevşehirlilerin Filistin’e destekleri de sürüyor. Kentte sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan Nevşehir Milli İrade Platformu’nun öncülüğünde “Büyük Filistin Yürüyüşü” düzenlendi. Borsa kavşağında toplanarak yürüyüşe geçen binlerce kişi, İsrail’i lanetlerken Filistin’e destek verdi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte STK temsilcileri ve vatandaşlar, ’Kahrolsun İsrail’ sloganlarıyla Filistin halkına sahip çıkacaklarını ve işgale karşı direnişlerini desteklediklerini açıkladı.

Borsa kavşağından başlayan yürüyüş, valilik önünde bulunan Atatürk heykelinde son buldu. Burada okunan Kuran-ı Kerim’den sonra Filistin halkı için dua edildi.