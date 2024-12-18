Gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmak için ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem veren Nevşehir Belediyesi, 2000 Evler Mahallesi’nde fidan dikimi gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla şehrin yeşil dokusuna katkı sağlamak ve kentteki kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da arttırmak amacıyla bugüne kadar yüz binlerce fidanı toprakla buluşturan Nevşehir Belediyesi, bu alanda önemli çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri marifetiyle Nevşehir 2000 Evler Mahallesi Sulusaray yolu istikametinde yeni doğan ve vefat eden vatandaşlarımızın anısına şehre yeni nefesler kazandırmak için çalışmalar yapılıyor.

Nevşehir Belediyesi ekiplerince şehrin farklı noktalarında belirlenen alanların ağaçlandırılma çalışmalarının önümüzdeki aylarda da sürmesi bekleniyor.

Fidan Dikim programı 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 11.00’de 2000 Evler Mahallesi Sulusaray yolu istikametinde yapılacak.

Belediye Başkanı Rasim Arı, yapılacak olan Fidan Dikim programına bütün Nevşehir halkını davet etti.