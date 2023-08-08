Nevşehir’de Atık Su Arıtma Tesisinin gelişmesine yönelik toplantı düzenlendi.

İl Özel İdaresi Genel Sekteri Kamil Duru öncülüğünde çevre kirliliği ile etkin mücadele yapılması amacıyla faaliyette olan merkeze bağlı Boğaz köyünde bulunan Atık Su Arıtma Tesisinin gelişimine yönelik toplantı düzenlendi. Boğaz köyü Organize Sanayisi ve Nevşehir İl Özel İdaresi arasında Atık Su Arıtma Tesisinin büyümesi ve gelişimi için düzenlenen toplantıda İl Özel İdaresi tarafından yaklaşık yüzde 45 destek sağlanacağına ilişkin protokol imzalandı. İl Özel İdaresi Genel Sekteri Kamil Duru yaptığı açıklamada; “Merkeze bağlı Boğaz köyümüzde faaliyet gösteren Atık Su Arıtma Tesisi özellikle gelecek kuşaklarımızın daha temiz bir doğada, daha temiz su kaynakları ile yaşaması için büyük önem taşıyor. Burada fiziksel ve biyolojik arıtma yapılıyor. Boğaz köyünde bulunan Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesi artırılacak. Böylelikle tesisin gelişmesi bölgede hem daha yaygın hale gelmesini sağlayacak hem de atık suyun geldiği alanlarda yer altı sularımızın kirlenmesini önleyecek” dedi.