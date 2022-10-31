İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 17 şahıstan 8’i tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 8 kişi tutuklandı.

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