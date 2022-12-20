Nevşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranması bulunan 15 şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan yakalanan 10 şahıs tutuklandı.

Nevşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranması bulunan 15 şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan yakalanan 10 şahıs tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliğini sağlamak için 1 hafta içerisinde çeşitli çalışmalar yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 12 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 8’ i tutuklanırken, 4 şahıs serbest bırakıldı. 1’i ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ’6136 sayılı kanuna muhalefet’ olayında 4 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 1’i serbest bırakılırken. 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından da 2 şahıs tutuklandı. Ekipler, kayıp müracaatı bulunan 8 şahsı bulurken, 2’si evden, 1’i işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayları olmak üzere toplam 3 olayda 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, ekipler, aranması bulunan 15 şahıs yakalarken, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda 14 karton sigara, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 15 adet fişek, 1,71 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 11 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.