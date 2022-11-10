Nevşehir’de araç parkı yüzünden çıkan kavdada 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir’de araç parkı yüzünden çıkan kavdada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Uçhisar kasabasında yaşandı. Mehmet B. traktörü ile Uçhisar kasabasındaki bir otelin hafriyatını çektiği sırada, cadde üzerinde iş yeri bulunan Atilla Ö.’ye ait iş yerinin önündeki aracın kaldırılmasını istedi. İkili arasındaki yol verme tartışması daha sonra kavgaya döndü. Tartışmanın büyümesi sonucunda Atilla Ö. iş yerinde bulunan tüfek ile Mehmet B.’ye ateş etti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet B. yaşamını yitirdi. Olayın cahillik yüzünden kaynaklandığını söyleyen Atilla Ö.’nün amcası Mehmet Özkılıç “Yol yüzünden bir tartışma çıkıyor. Tartışma büyüyünce elim bir sonuca ulaşıyor. Bütün bu yaşananların bence bir tane nedeni var. Buda cehalettir” şeklinde konuştu.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.