Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde çocukların anneleriyle birlikte katıldığı atölye çalışmalarında çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi sağlanıyor. Her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri düzenlenen etkinliklerde minikler anneleriyle birlikte sınıf ortamında farklı etkinlikler yaparak birlikte kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde çocukların anneleriyle birlikte katıldığı atölye çalışmalarında çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi sağlanıyor. Her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri düzenlenen etkinliklerde minikler anneleriyle birlikte sınıf ortamında farklı etkinlikler yaparak birlikte kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binası içerisinde bir süre önce oluşturulan Çocuk Oyun Alanında, anne ve çocukları için Anne Çocuk Etkinliği düzenleniyor. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilen etkinliklere anneler 4-7 yaş grubundaki çocukları ile birlikte ücretsiz olarak katılabiliyor. Çocuk Gelişimci nezaretinde yapılan etkinliklerde çocuklar, anneleriyle birlikte hem eğlenceli aktiviteler yapıyor hem de iletişimlerini geliştiriyor. “Mutlu çocuk Mutlu Nevşehir” sloganıyla düzenlenen ve çocukları yüz boyama, müzikli dans, kukla gösterisi, kâğıt kesme yarışmalarla buluşturan etkinlikler büyük ilgi görüyor.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen etkinliklere çocukları ile birlikte katılmak isteyen anneler 0384 212 40 25 nolu Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iletişim hattından kayıt yaptırabiliyor.