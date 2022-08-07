Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Kulüpler Şampiyonası’na hazırlanan Nevşehir Belediyesi KAPEM Akıl ve Zeka Oyunları Takımı, özel turnuvada Erva Satranç Akademisi öğrencileri ile karşılaştı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’in Akıl ve Zeka Oyunları Takımı, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF ) tarafından 18-19 Ağustos 2022 tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecek olan Türkiye Kulüpler Turnuvası’na hazırlanıyor. Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan turnuvaya KAPEM Eğitmenlerinden Eda Doğan nezaretinde hazırlanan Nevşehirli öğrenciler, özel turnuvada Kayseri Erva Satranç Akademisi ile karşılaştı.

Paşakonağı yanında bulunan Cebir Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen özel turnuvada takımlar arasında kıyasıya mücadeleler yaşandı. Kaybedenin olmadığı ve öğrencilerin büyük deneyim yaşadıkları turnuvayı TAZOF Kulüpler Komisyonu Başkanı Veysi Arslan’da takip etti.

Turnuva sonunda günün anısına Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar tarafından tüm öğrencilere madalya takıldı.