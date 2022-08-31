Nevşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Ahmet Şafak konserinde vatandaşlar büyük zaferin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Ahmet Şafak konserinde vatandaşlar büyük zaferin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde ünlü sanatçı Ahmet Şafak Nevşehirlilerle buluştu. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde gerçekleşen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Konserde sevilen şarkılarını Nevşehirliler için seslendiren Ahmet Şafak, büyük zaferin 100. yıl dönümünde Anadolu’nun kadim şehri Nevşehir’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Sanatçı Ahmet Şafak seslendirdiği şarkılarla bizlere bu özel günde keyifli bir gece yaşattı. Konserle ilgili açıklama yapan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Büyük zaferin 100. Yıl dönümünde kendisi ile birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. 26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapısı Türklere açıldığında Sultan Alparslan’ın komutanları Anadolu’ya geliyor. Komutanlarından biri Muşkara bu bölgeye geldi ve ismini de bu bölgeye verdi. Daha sonra Nevşehir’in gururu Damat İbrahim Paşa’nın padişah fermanı ile şehir yaptığı bu şehir Kurtuluş Savaşı’nı yaşadı. Sultan Alparslan’ın aldığı toprakları elimizden almak isteyenlere Alparslan’ın torunları Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir ders daha verdi. Bu vatan bizim ve bir yere gitmiyoruz. Bu kutlu gecede hep beraber ‘Bin yıldır buradayız, çocuklarınıza, nesillerinize müjdeleyin bin yıl daha buradayız’ diyoruz“ dedi.