Nevşehir Belediyesi 14 Temmuz-23 Eylül tarihleri arasında Nevşehir Kalesi içerisinde gerçekleştireceği Açık Hava Sinema Günleri etkinliği gerçekleştirecek. Yeşilçam’ın unutulmayan Türk filmlerinin gösterileceği etkinliğe Nevşehirliler ücretsiz olarak katılabilecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Nevşehir Kalesi içerisinde Açık Hava Sinema Günleri düzenlenecek. 14 Temmuz-23 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte Türk sinemasının unutulmayan filmleri gösterilecek. Saat 21.00’da başlayacak olan film gösterimlerine dileyen tüm vatandaşlar, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edecekleri biletleri ile ücretsiz olarak katılabilecek.

‘İlk Film Mavi Boncuk’

Etkinlikler çerçevesinde ilk film gösterimi 14 Temmuz 2023 Cuma akşamı yapılacak. Saat 21.00’da başlayacak ‘Mavi Boncuk’ film gösterimi için biletler Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edilebilecek. Mavi Boncuk, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Münir Özkul ve Tarık Akan’ın oluşturduğu intikam çetesinin hikâyesini konu eden filmin diğer başrolleri ise Emel Sayın ve Adile Naşit.