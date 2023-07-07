Nevşehir’de çeşitli suçlardan dolayı 9 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Göçmen Kaçakçılığı” ve “Sınır Dışı İşlemleri” çerçevesinde çalışma başlattı.

Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; “uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen” 1 şahıs, yurda “illegal giriş” yaptığı tespit edilen 3 şahıs, “kişi hürriyetinden yoksun kılma, yağma (gasp) suçlarından haklarında adli işlem yapılan 5 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplamda 9 yabancı uyruklu şahıs “sınırdışı” edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.