Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik çalışmalar çerçevesinde Nevşehir’de son bir hafta içerisinde, trafik birimlerince 7 bin 427 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. Son bir hafta içerisinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, farklı 11 kazada ise 29 şahıs yaralandı.

Yapılan kontrollerde 15 araç trafikten men edildi, bin 299 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.