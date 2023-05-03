Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardımlar sonrasında spor kulüplerinin daha iyi başarılara imza atacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı çerçevesinde Nevşehir’deki amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek yapıldı. Nevşehir Gençlik Merkezinde düzenlenen törende, Nevşehir’de faaliyette bulunan 52 spor kulübüne yapılan 1 milyon 155 bin liralık ayni ve nakdi yardım çeki dağıtıldı.

Program sonrası İhlas Haber Ajansına açıklama yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel “Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlarını gerçekleştirdik. Bu gün 52 spor kulübümüze destek çeklerimizi verdik. Sporun yaygınlaştırılması, tabana yayılması ve daha çok insanın spor yapmasını sağlama noktasında küçük bir destek. Nevşehir’de bütün gençlerin ve vatandaşlarımızın en az bir spor dalı ile ilgilenmesini arzu ediyoruz. Biliyoruz ki spor ile meşgul olan gençlerin hem kişisel gelişimleri açısından, hem de akademik başarısı açışından çok daha başarılı olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla sporu toplumun tüm kesimine yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.