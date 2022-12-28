Nevşehir’de 3 bin 200 evcil hayvana çip takıldı.

Nevşehir’de 3 bin 200 evcil hayvana çip takıldı.

Evlerde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu için verilen süre 31 Aralık’ta sona eriyor. Bu tarihe kadar evcil hayvanına çip taktırmayanlara ise para cezası uygulanacak. Nevşehir’de 3 bin 200 evcil hayvana çip takıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş, “Tarım ve Orman Bakanlığımız kedi, köpek ve gelinciklerin kayıt altına alınması için çip takma zorunluğu getirmiştir. Bu uygulama ile hayvanın adı, pasaport numarası, türü,

ırkı, cinsiyeti, rengi ve doğum tarihi bilgilerinin yanı sıra sahibinin de bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaralarıyla aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu, hayvana yapılan operasyonlar gibi bilgiler kayıt altına alınmaktadır" dedi.

Nevşehir genelinde bin 700 kedi ve bin 500 köpeğe çip takıldığını belirten Memiş, "Çip takım işlemindeki amaç hayvanı ve sahibini kayıt altına almak. Hastalıklarını kontrol altına almak ve takip edebilmek adına hayvanlarımızı kayıt altına alıyoruz” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından çip takma işleminin yapılabildiğinin altını çizen Memiş, “31 Aralık tarihine kadar çeşitli nedenlerle hayvanlarına çip taktıramamaları durumunda yine İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerine müracaat ederek, dolduracakları bir beyanname ile ileri bir tarihte çip taktırabilecekler” dedi.

Çip takma işleminin iki safhadan oluştuğunu söyleyen Memiş, “İlk olarak kayıt altına işlemi yapıyoruz. Daha sonra da çip takma işlemi yapıyoruz. Kayıt altına alma işlemi yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Çip takma işlemi de yaklaşık 1 dakikalık bir işlem” ifadelerini kullandı.

Duman isimli kedisine çip taktıran Melek Çapacı, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, kedisini kayıt altına aldırdığını söyledi.