Nevşehir’de 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanmasına” yönelik; JASAT ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Nevşehir merkez Kaymaklı Beldesinde; Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında “Kasten Öldürme ve Görevi yaptırmamak için Direnme” suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K isimli şahıs yakalandı.

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesini alınan şahıs mahkemece tutuklandı.