Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde 25 metrelik kuyuya düşen kediyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri canlı olarak kurtardı.

Olay, Derinkuyu ilçesi Tilköy Yukarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kedinin su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekibi, kısa sürede bölgeye gitti. Yaklaşık 25 metre derinlikte olan kuyuya inen ekipler, kediyi çıkardı.

Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.