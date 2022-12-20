Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta içerisinde uyuşturucuya yönelik 21 çalışma yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan 21 çalışma sonucunda toplamda 32,05 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nevşehir’de 7 bin 82 araç sürücüsü sorgulandı

Nevşehir’de 7 bin 82 araç sürücüsü sorgulandı

Nevşehir’de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan 21 çalışmada, 32,05 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 32 şahsa işlem yapıldı.

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