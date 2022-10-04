Nevşehir’de “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapmak suçundan iki şahıs tutuklandı.

Nevşehir’de “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapmak suçundan iki şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya yönelik son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda toplam 25 olaya müdahale etti. Yapılan çalışmada, “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından 36 şahsa işlem yapıldı.

Ayrıca “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçlarından 2 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.