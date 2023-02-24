6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Nevşehir’de de yapılan eski binalar mercek altına alınırken Nevşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü girişine ve içerisine deprem görselleri asılarak gelen vatandaşların deprem bilicini ön plana çıkartmaları hedefleniyor.

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Nevşehir’de de yapılan eski binalar mercek altına alınırken Nevşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü girişine ve içerisine deprem görselleri asılarak gelen vatandaşların deprem bilicini ön plana çıkartmaları hedefleniyor.

Duygusal bir millet olduğumuzu ve bu gibi durumlarda duygu yoğunluğumuzdan dolayı bir araya geldiğimizi belirten Nevşehir Belediye Başkanı Dr Mehmet Savran “Bu sürçte kenetleniyor ve birlikte mücadele ediyoruz. Bu süreç geçtikten sonra da aklı ön plana çıkarmamız lazım. Aklı ön plana çıkartarak bu tür felaketlerle karşılaştığımızda bu yıkıma uğramamak için neler yapabiliriz noktasında çalışmamız gerekiyor” dedi.

“Bu felaketin de üstesinden geleceğiz”

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran yaptığı açıklamada: “Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Bizler toplum ve millet olarak bir araya geldik. Devletimizin gücü ile hareket ederek bu felaketinde üstesinden geleceğiz. Ben de uzun süredir deprem bölgesindeydim, o bölgede ki Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Depremzedeler için geçici barınma alanları, daha sonra kalıcı konutlar yapılacak ve bu yara birlikte sarılacak” dedi.

“Bu felaketten de ders çıkartmalıyız”

Nevşehir olarak, 22 bin civarı depremzedeyi konuk ettiklerini belirten Savran, “Deprem bölgesinde de Nevşehir Belediyesi olarak faaliyetlerimiz var çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra karşılaştığımız bu felakette ders alma noktamızda birtakım faaliyetlerimiz olacak. Öncelikle ‘Toplum Bilincinin Geliştirilmesi’ Binayı yapan müteahhitler, mühendisler, binaları kontrol eden personel, zemin etüdünü yapan firmalarda ki kişilerin herkesin ve aynı zamanda da toplumun bu konuya ilişkin bilgilendirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Aklı ön plana çıkartmalıyız”

Başkan Savran, “Biz duygusal bir milletiz bu gibi durumlarda duygu yoğunluğumuzdan dolayı bir araya geliyoruz, kenetleniyor ve birlikte mücadele ediyoruz. Bu süreç geçtikten sonra da aklı ön plana çıkarmamız lazım. Aklı ön plana çıkartarak bu tür felaketlerle karşılaştığımızda bu yıkıma uğramamak için neler yapabiliriz noktasında çalışmamız lazım. Bizde deprem sonrası çalışma noktasında İmar Müdürlüğümüzü girişine ve çeşitli yerlere toplumsal bilinci, toplumsal sorumluluğu ve toplumsal ahlakı geliştirecek ve hatırlatacak tabelalar astık” dedi

1999’dan itibaren günümüze kadar devam eden Yapı Denetim Ve Deprem Yönetmeliğine uygun olarak binalarımızda ruhsatlandırma ve binaları kontrol ediyoruz. Bu faaliyetlere ek olarak da çalışmalarımız olacak. Zemin etütlerini yapan firmaların geriye dönük raporları dosyaya girdikten sonra onları denetleyecek ekip oluşturacağız. Nevşehir her ne kadar deprem bölgesi olmasa bile, bu yıkılma ihtimalleri çok çok az olsa bile genel olarak bu bilincin oluşması için böyle bir çalışma başlattık” dedi.

“Mahallelerimiz kentsel dönüşümü kendi içinde yapacak”

Savran “Kentsel dönüşüm meselesi aslında Türkiye’nin meselesi. 1999 yılında yapılan binaların özellikle dönüştürülmesi lazım. Neden dönüştürülmesi lazım, bugün Hatay’da Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da, Adana’da ve depremden etkilenen 11 ilde yıkılan binaların neredeyse tamamı bu tür binalar olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Nevşehir’de yıllardır konuşulan kentsel dönüşüm meselesi var. Bu konu ile ilgili çalışmalarımız var, Hak sahibi vatandaşlarımız memnun edecek bir yöntem geliştirdik. Çalışmalarımızın görüşmeleri başladı. Vatandaşların karlı çıkacağı Kentsel Dönüşüm Projesi geliştirdik. İnşallah kısa sürede projemizin çalışmaları başlayacak. Oralarda yapılacak olan imar düzenlemelerinin, yeni imar yeri açmak yerine, kendi içinde ekonomik olarak cazip hale getirerek dönüşümünü hızlandıracağız. Bu değişimi yapmamız lazım. Bu durum akşamdan sabaha yapılacak bir durum değil. Bu uzun bir zaman alacak. Ama bir yerden de başlamamamız ve o bilinci geliştirmemiz lazım” şeklinde konuştu.