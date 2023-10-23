Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince son bir hafta içerisinde 10 bin 291 aracın kontrolü yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre son bir hafta içerisinde trafik ekipleri tarafından 10 bin 291 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde 24 araç trafikten men edilirken, hız ihlalinden 446, kırmızı ışık ihlalinden 145, hatalı parktan 31 ve diğer maddelerden 297 olmak üzere toplamda 919 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca son bir hafta içerisinde Polis sorumluluk bölgesinde 25 yaralanmalı kaza meydana gelirken bu kazalarda 40 kişi yaralandı.