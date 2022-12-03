Nevşehir Valisi İnci Sezer Valisi İnci Sezer Becel, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nde özel vatandaşlarla ’Buğday Tanesi’ filmini seyretti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Valisi İnci Sezer Becel, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nde özel vatandaşlarla ’Buğday Tanesi’ filmini seyretti.

AK Parti’nin engelli İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayat hikayesini konu alan "Buğday Tanesi" filmini özel insanlarla seyreden Vali Becel, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü; özellikle tüm özel kardeşlerimizin vatandaşlarımızın, Engelliler Gününü kutlamak istiyorum. Bugün vizyona giren, engelli bir bireyin ama başarılarla dolu hayat hikayesi, engel karşısında yılmadan başarmış olan kişinin hayatını konu alan Buğday Tanesi filmini özel insanlarla izlemeye geldik” dedi.

Filmin bir başarı hikayesi olduğunu belirten Vali Becel, “Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye’nin en güçlü Gazi Meclisine engellerine rağmen girmeyi başarmış. Toplumun yüzde 12’sine tekabül eden engelli bireyler oluşturuyor. Kendi yaşadığı deneyimlerle engelli bireylerin haklarını koruyan ve onlara rehberlik eden vekilin hayat hikâyesini konu alıyor. Bu filmden elde edilen gelirle Engelli Yaşam Merkezi oluşturulacak. Açılacak olan Engelli Yaşam Merkezi birçok engelli vatandaşa umut ışığı olacak” şeklinde konuştu.