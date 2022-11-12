Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57’de "çök kapan tutun" deprem tatbikatı yapıldı.

Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57’de "çök kapan tutun" deprem tatbikatı yapıldı.

Nevşehir Öğretmen Evi’nde düzenlenen tatbikata Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, protokol üyeleri ve gönüllüler katıldı. Tatbikat öncesi Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya’nın duasıyla başladı. 18:57’de verilen uyarı ile tatbikata katılanlar 30 saniye çök-kapan-tutun hareketini yaptı. Tatbikat sonrasında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Öğrenmen Evi bahçesinde AFAT, UMKE, Kızılay, 112 sağlık ekipleri, itfaiye, ve TRAC tarafından açılan stantları gezdi. Vali Becel, burada yaptığı açıklamada, “Bugün Türkiye genelinde Düzce depremini anmak ve aynı zamanda deprem ile ilgili farkındalık oluşturmak için tatbikat gerçekleştirdik. 23 yıl önce hayatını kaybeden 800’ün üzerindeki vatandaşlarımızı andık. Çeşitli afetler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bu afetleri bir daha yaşamaması için dua ediyoruz” dedi.

Afet gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Becel, “Afet gerçeğini unutmamamız ve sık sık hatırlamamız gerekiyor. Afetlere hem ruhen hem de bilgi açısından hazır olmamız gerekiyor” dedi.