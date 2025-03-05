Nevşehir Belediyesi ile DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde Nevşehir’de devam eden dev altyapı projesi kaldığı yerden devam ediyor. DSİ müteahhidi çalışmalarına bugünden itibaren tekrar başladı.

Nevşehir il merkezindeki içme suyu ihtiyacının karşılanması ve mevcut altyapının yenilenmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi ve DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde etaplar hızla ilerliyor.

Toplam 950 Milyon Tutarındaki projenin 1. etabında yer alan ve Arzu Kamber, Senirin ve Çat kuyularından alınacak suyun yaklaşık 14,40 km’lik hat ile il merkezinde bulunan ve yeni projeye göre kullanılmayacak olan Stat altı Deposu yakınına getirilmesi, 3 adet terfi merkezi, 3 adet toplama deposu (300 m3), 1 adet 500 m3 ‘lük terfili depo, hat üzerindeki sanat yapılarının imalatı ve enerji nakil hattının yapımı yaklaşık 177 milyon liraya ihale edilmişti.

DSİ ilgili müteahhidi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde yürütülen çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılacak.

Yüklenici firma tarafından bugün kaldığı yerden tekrar başlatılan çalışmalar tamamlandığında Nevşehir yeraltı sularından içme suyu kaynağı sağlayıp içme suyunu kullanmaya başlayacak. Arzu Kamber, Senirin ve Çat kuyularından alınan sular stat altı depoya gönderilirken oradan da şehrin muhtelif yerlerindeki var olan depolar marifetiyle şehrin su ihtiyacı karşılanıyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın ilk döneminde 2019 yılında başlatılan büyük altyapı hamlesinin şehir merkezinde kullanılan içme suyunun asbestli borulardan kurtarılmasıyla büyük bir altyapı hamlesi başlamış ve akabinde de bu altyapı hamlesi ana isale hatlarının değişimiyle taçlandırılmıştı.