Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Şair Ayşe Paslanmaz tarafından kaleme alınan Nevşehir isimli şiiri tablolaştırdı.

Başkan Savran, Ayşe Paslanmaz’ın kaleminden dökülen dizelerin Nevşehir’i ve tüm ilçelerini büyüleyici bir şekilde yansıttığını belirterek, şiirin sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda şehrin tanıtımına sağladığı katkıyla da değerli olduğunu söyledi.

"Bir şehrin kültür ve sanatla yoğrulması, o şehrin ruhunun yansımasıdır" diyen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; "Sanat, duyguların ve düşüncelerin en özgür ifadesidir. Bu özel Nevşehir şiirinin, insan ruhunu ne denli etkilediğini ve şehrin kültürel mirasına eğer kattığını düşünüyoruz. Bu güzel şiiri tablolaştırarak taçlandırmak, Nevşehir’in kültürel zenginliğine olan saygımızın bir göstergesidir, Nevşehir’in zengin kültürel mirasının korunması ve yeni nesillere aktarılması adına atılmış bir adım olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Nevşehirli Peri Kızı Mahlaslı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Ayşe Paslanmaz, Başkan Savran’ın bu şiiri tablolaştırma kararından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katkılardan dolayı teşekkür etti. Paslanmaz, "Bir Nevşehir sevdalısı olarak doğduğum topraklara vefa borcumu ödemek adına, uzun süredir üzerinde çalıştığım her dörtlüğü Nevşehir’i ve ilçelerini kucaklayan şiirimi kaleme aldım. Başkanımızın şiire verdiği değer ve destek, şehrimiz adına büyük bir kazanımdır" dedi.