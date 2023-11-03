Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; Aksaray yolu üzerinde yapılacak olan Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili TOKİ tarafından projesinin hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde bölgede altyapı çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yaptığı açıklamada sanayi esnaflarının büyük bir heyecanla bekledikleri Yeni Sanayi Projesi hakkında yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktardı. Projenin hayata geçirilmesi için büyük bir çaba gösterdiklerini ve TOKİ Başkanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucu projenin hazırlanarak maliyet hesaplarının yapıldığını kaydeden Savran, bölgede kısa süre içerisinde altyapı çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Başkan Savran; “Yeni Sanayi Sitesi Projesi ile ilgili olarak ben başkan olduğumda bu projenin neden gerçekleşmediğini araştırdığımda bu taşınmanın yapılabilmesi için gerekli arazinin kamuya ait yani hazineye ve belediyeye ait arazinin olmadığını gördüm. Ve bu sorunu nasıl çözeriz diye çalışmalar başlattık. Bunun sonucunda iki yılı alan bir süre çalışarak belediyemize ve hazineye ait 112 bin metre karelik, farklı metre karelerde 350 dükkânın sığacağı bir alanı belirledik. Buna ek olarak da vatandaş mülkiyetleri ile birlikte 1 milyon 800 bin metre karelik bir sanayi alanı oluşturduk. Buranın geçtiğimiz aylarda arsa tespitinin yapıldığını, yollarını işaretlemeye, açmaya başladığımızı duyurmuştuk. Şu anda da önemli bir gelişme var, o da TOKİ ile yaptığımız görüşmeler sonrasında Avan Projesini çizdirdik. Dükkânların sayısı ve metre karesi belli oldu. Şu anda da maliyet çalışmaları da sona gelmiş durumda. Bundan sonraki çabamız o dükkânlar yapılırken özellikle kiracı esnafının bundan faydalanabilmesi için ödemelerinin uzun vadeye yayılması yönünde. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bu konuyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ayrıca TOKİ Başkanlığımız ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu çabamız da bizlere destek olan ve şehrin dertleriyle dertlenen her iki vekilimiz Emre Bey ve Süleyman Bey’e, İl Başkanımız Ali Bey’e buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

"Ödemelerin Uzun Vadeye Yayılmasını İstiyoruz"

TOKİ ile yaptıkları görüşmelerde ödemelerin uzun vadeye yayılmasını istediklerini vurgulayan Savran, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bizler hep birlikte bu şehrin ihtiyaçları, bu şehrin hizmetleri için harekete geçiyoruz. Bu şehrin sorunlarını konuşmuyoruz bu şehrin sorunlarını çözüyoruz, çözmeye uğraşıyoruz. İnşallah birkaç gün içinde de daha önce yollarını açarken söylediğimiz gibi sanayi alanımızın alt yapısını yapmaya başlayacağız. Biz alt yapıyı bir yandan yaparken bir yandan da görüşmelerimizle bu dükkânların ihalesinin yapılması ve imalatının başlaması için çaba gösteriyoruz. Hali hazırda kısa vadede eğer bir ödeme planı çıkarılırsa, kiracı esnafımızın bunu ödemekte zorlanacağını düşünerek bu uğurda vadenin daha uzun bir zamana yayılması için çabalarımız devam ediyor. Bizler şehrimizin çözülemeyen sorunlarını çözmek için ve şehrimizi daha güzel, daha yaşanılabilir şehir yapmak için çalışıyoruz. Bu uğurda bir dakikamızı bile boşa geçirmek istemiyoruz. Hiçbir çalışmamızı siyasi çıkarlara endekslemiş değiliz. Hiçbir zaman seçime yönelik içi boş vaatlerde bulunmuyoruz. Eğer içi boş bir vaatte bulunursak ve bunu gerçekleştiremezsek en büyük mahcubiyeti yaşayacağımızın farkındayız. Vatandaşlarımızın bize oy versin diye boş vaatlerde bulunmak niyetinde değiliz. Her şey Nevşehir için, Nevşehir için canla başla çalışıyoruz, Nevşehir her şeyin en iyisine layık.”