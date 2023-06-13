Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde Nevşehir’deki anaokulu ve ilkokullarda eğitimlerini sürdüren yüzlerce minik öğrenciyi konuk etti.

Programlarda itfaiye personeli, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek itfaiyenin önemi ve görevlerini anlattı. Doğal afetler ve yangınlar konusunda toplumun her kesimini bilgilendirmeyi hedefleyen Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü, anaokulu ve ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere uygulamalı ve teorik eğitimler veriyor. Bu çerçevede okullarda öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirdikleri tatbikatların yanı sıra öğretmenleri gözetiminde öğrencileri Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında konuk eden ve öğrencilerle yakından ilgilenen itfaiye personeli, itfaiyenin nasıl çalıştığını ve toplumsal olaylara nasıl müdahale ettiğini çocuklara anlattı.

İtfaiyeci ağabeyleriyle tanışmanın mutluluğunu yaşayan ve itfaiyenin önemini ve görevlerini itfaiye personelinden dinleyen minikler, ziyaretlerde eğlenceli bir gün geçiriyor. İtfaiye üniforması giyerek renkli görüntüler de oluşturan minik öğrenciler, doğal afetler ve yangınlarda itfaiye personellerinin kullandıkları araç ve gereçleri de tanıyarak merak ettikleri soruları itfaiye personellerine sordu.