Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Ürgüp ilçesinde ki Ayvalı ve Yeşilöz Köylerinde, Hacıbektaş ilçesinde ki Başköy ve Aşağıbarak Köylerinde, Kozaklı ilçesinde ki İmran ve Küçükyağlı Köylerinde meydana gelen içme suyu, elektrik arızaları giderildi. Merkez ilçesinde ki Boğaz Köyünde, Acıgöl ilçesinde ki Topaç Köyünde, Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa Köyünde, Derinkuyu ilçesinde ki Özlüce Köyünde içme suyu kanal hattı arızaları giderilirken, Derinkuyu ilçesindeki Çakıllı Köyünde bulunan hanelerin foseptik çekim işlemi gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından Derinkuyu ilçesindeki Til Köyünde de kanalizasyon hat çalışması tamamlandı. Ayrıca, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı İl Özel İdaresi ekipleri, Gülşehir ilçesinde ki Yeşilöz köyünde selden hasar gören yolun tamir ve bakımı yapıldı.

Avanos ilçesindeki Üçkuyu Köyünde okul önü kasis ve levhalandırma çalışmaları yapılırken, Paşalı ve Üçkuyu Köylerinde trafik işaret levhalarını da yenileme çalışmaları tamamlandı.