Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb’in Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanması dolayısıyla veda yemeği tertiplendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb atandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte tayini çıkan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb için düzenlenen veda programına katıldılar.

Vali Aydoğdu, Erzincan için yaptıkları hizmetlerinden dolayı İl Müdürü Arda Heb’e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.