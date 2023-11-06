Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kuzey-Batı Çevre Yolu Projesi’nin 2024 Yılı Yatım Programı’na alınmasını beklediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’de özellikle şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen, Avanos yolu üzerindeki Öğretmenevi arkasından başlayarak Terminal Kavşağı’na kadar uzanan Kuzey-Batı Çevre Yolu Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çevre yolu konusunun Nevşehir’in en önemli problemlerinden biri olduğunu ve bu konuda önemli adımlar attıklarını kaydeden Savran, projenin 2024 Yılı Yatırım Programı’na alınarak kısa sürede çalışmalara başlanmasını beklediklerini söyledi.

Savran şöyle konuştu;

“Çevre yolu ile ilgili göreve geldiğimiz günden beri bununla ilgili tüm siyasilerle birlikte ve şehrin tüm bileşenleri ile birlikte çalışıyoruz. Biliyorsunuz şehrimizin bir çevre yolu yok ve şehirlerarası bağlantı şehrimizin en kalabalık mahallelerinin arasından geçiyor. Özellikle Ankara oto yolunun açılmasıyla bu yoğunluk daha da arttı. Transit geçen araçların ve büyük araçların, otobüslerin, tırların, kamyonların geçişi daha da arttı. Bu durum şehrimizde ciddi bir trafik sıkıntısına neden oluyor. Bizler çevre yolunun ilk olarak 18. Madde Uygulamasıyla kamulaştırma sorununun ortadan kaldırılması gerektiğini tespit ettik ve bu yönde çalışmaya başladık. Hâlihazırda hamdolsun 18. Madde Uygulamasını bitirdik. Kamulaştırmayı hallettik ve bu konuyu da hem Karayolları Genel Müdürlüğü’ne hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza vekillerimiz, il başkanımız ve valimiz ile birlikte yaptığımız ziyarette bildirdik. Bakanımıza artık projenin yatırım programına alınabilecek hale geldiğini söyledik. Kendileri de yatırım programına teklif edeceğini söyledi. Bizim bundan sonraki görevimiz bunu takip ederek bir an önce yatırım programına aldırmak. Finansmanı için, yolun yapılabilmesi için de bütçe aktarılmasını sağlamak. Bu uğurda da çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti Milletvekillerimiz Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanımız Ali Kemikkıran ve Valimiz Sayın Ali Fidan ile birlikte bu çalışmayı yakından takip ediyoruz. Çevre yolunun 2024 Yatırım Programı’na alınmasıyla inşallah 2024 yılında ihalesinin gerçekleştirilmesi için de durmadan çalışacağız. Bizler Nevşehir’in sorunlarının farkındayız çözüm yollarını tespit ettik ve bu çözüm uğruna çalışmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Şubat ayında yaşadığımız deprem nedeniyle devletimizin bütçesinde ciddi bir yük var. Deprem bölgesinin imarı ve kalkındırılması için önemli kaynaklar aktarılıyor. Bu da bizim işimizi belki biraz zorlaştırıyor. Ancak biz asla yılmıyoruz. Nevşehir’imize hizmet getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bir an önce çevre yolumuzun ihalesinin yapılıp imalatına başlaması için çalışacağız.”